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Нападающий Ник Шор покинул хоккейную «Сибирь»

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В пресс-службе клуба сообщили, что контракт расторгнут по соглашению сторон.

29-летний американец Ник Шор стал лучшим бомбардиром хоккейного клуба «Сибирь» в прошлом сезоне КХЛ, набрав 26 (10+16) очков. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт расторгнут по соглашению сторон.

Отметим, что сегодня, 2 марта, у хоккеистов «Сибири» состоится первая игра в плей-офф: наши ребята встретятся в Уфе с ХК «Салават Юлаев». Следующая игра пройдет 4 марта.

Фото: архивы пресс-служб

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