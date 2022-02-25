Первенство России по сноукайтингу стартовало в Новосибирской области

Для нашей страны это первое официальное соревнование в данной дисциплине.
В Новосибирской области стартовало первенство России по парусному спорту в классе «сноукайтинг». Это первое официальное соревнование в данной дисциплине в стране – с конца прошлого года сноукайтинг вошел во всероссийский реестр видов спорта РФ.
В гонках по дисциплинам «сноукайтинг курс-рейс – доска» и «сноукайтинг курс-рейс – лыжи» принимают участие 49 юных спортсменов из 9 регионов России: Москвы и Московской области, Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга, Перми, Ярославля, Нижнего Новгорода и Новосибирска.
Первый день гонок выдался удачным: спортсмены выступали при комфортной температуре и достаточной силе ветра.
«Ветер был от восьми до десяти узлов, стабильный по направлению, гонки шли очень динамично. Сегодня прошло пять гонок, и это значит, что соревнования уже действительны, – отмечает Анна Деянова, главный судья первенства, судья международной категории. – Дети совершенно спокойно проходят дистанцию, чувствуют себя уверенно. Вид очень красивый».
Выступления спортсменов в рамках первенства России по парусному спорту на акватории Новосибирского водохранилища продолжатся до конца недели. Победителей объявят в воскресенье.
Фото: Андрей Гребнев
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