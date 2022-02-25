Первенство России по сноукайтингу стартовало в Новосибирской области

В Новосибирской области стартовало первенство России по парусному спорту в классе «сноукайтинг». Это первое официальное соревнование в данной дисциплине в стране – с конца прошлого года сноукайтинг вошел во всероссийский реестр видов спорта РФ.

В гонках по дисциплинам «сноукайтинг курс-рейс – доска» и «сноукайтинг курс-рейс – лыжи» принимают участие 49 юных спортсменов из 9 регионов России: Москвы и Московской области, Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга, Перми, Ярославля, Нижнего Новгорода и Новосибирска.