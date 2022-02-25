Cпортсмены-олимпийцы из Новосибирской области обсудили итоги Игр в Пекине

Атлеты из Новосибирской области, принявшие участие в ХХIV Зимних Олимпийских играх в Пекине, подвели итоги соревнований. Путь к Олимпиаде был непростым, некоторые заболели, срывался турнирный график, подготовка, но атлеты продемонстрировали желание бороться до самого конца. Никто не сумел завоевать медали, зато все получили неоценимый опыт.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов провел встречу с новосибирскими спортсменами и тренерами, которые принимали участие в ХХIV зимних Олимпийских играх в Пекине – бобслеистом Михаилом Мордасовым, сноубордисткой Марией Васильцовой, а также с тренерами сборной России по сноуборду Денисом Лампартером и Антоном Благовидовым (оба являются тренерами ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду»).

В ходе встречи министр отметил важность развития олимпийских дисциплин в нашем регионе: «В первую очередь я хочу вас поздравить с выступлением на Олимпийских играх. Попасть в сборную, тем более отобраться на главный старт четырехлетия – это уже большое достижение для любого атлета. Жаль, что наши биатлонисты не смогли прийти на встречу – они готовятся к следующим международным стартам. Для нас зимние олимпийские дисциплины очень важны. У нас нет больших гор, но мы успешно развиваем сноуборд, воспитанники легкой атлетики переквалифицировались в бобслей и выигрывают медали на международной арене. Да, на олимпийском пьедестале всего три места, вам не удалось подняться на подиум, но вы приобрели опыт и, я надеюсь, сделаете шаг к медалям через 4 года в Италии».