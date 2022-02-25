Cпортсмены-олимпийцы из Новосибирской области обсудили итоги Игр в Пекине

Встречу с ними провел министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
Атлеты из Новосибирской области, принявшие участие в ХХIV Зимних Олимпийских играх в Пекине, подвели итоги соревнований. Путь к Олимпиаде был непростым, некоторые заболели, срывался турнирный график, подготовка, но атлеты продемонстрировали желание бороться до самого конца. Никто не сумел завоевать медали, зато все получили неоценимый опыт.
Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов провел встречу с новосибирскими спортсменами и тренерами, которые принимали участие в ХХIV зимних Олимпийских играх в Пекине – бобслеистом Михаилом Мордасовым, сноубордисткой Марией Васильцовой, а также с тренерами сборной России по сноуборду Денисом Лампартером и Антоном Благовидовым (оба являются тренерами ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду»).
В ходе встречи министр отметил важность развития олимпийских дисциплин в нашем регионе: «В первую очередь я хочу вас поздравить с выступлением на Олимпийских играх. Попасть в сборную, тем более отобраться на главный старт четырехлетия – это уже большое достижение для любого атлета. Жаль, что наши биатлонисты не смогли прийти на встречу – они готовятся к следующим международным стартам. Для нас зимние олимпийские дисциплины очень важны. У нас нет больших гор, но мы успешно развиваем сноуборд, воспитанники легкой атлетики переквалифицировались в бобслей и выигрывают медали на международной арене. Да, на олимпийском пьедестале всего три места, вам не удалось подняться на подиум, но вы приобрели опыт и, я надеюсь, сделаете шаг к медалям через 4 года в Италии».
Четыре новосибирских спортсмена завоевали право выступить на ХХIV зимних Олимпийских играх – Евгения Буртасова (биатлон), Мария Васильцова (сноуборд), Михаил Мордасов (бобслей), Даниил Серохвостов (биатлон). Лишь Васильцова выступала четыре года назад на Олимпиаде 2018 года. Трое были дебютантами Олимпиады. Никто из новосибирцев не сумел завоевать медали.
Мария Васильцова вышла в 1/8 финала в сноуборд-кроссе. Всего 0,05 секунды ей не хватило, чтобы выйти в четвертьфинал: «В заезде 1/8 финала я сделала детскую ошибку. Это психология. Мне не хватило турнирных стартов, потому что подготовка получилась сложной. Но я довольна формой. Я увидела, что я готова на равных соревноваться с лидерами мирового сноуборда, поэтому с оптимизмом смотрю на следующий олимпийский цикл».
Михаил Мордасов занял 7 место в соревнованиях экипажах-четверок в бобслее: «Нам не хватило опыта. Почти все конкуренты участвовали во второй-третьей Олимпиаде, а мы были дебютантами. 7 место нас раззадорило. Мы еще недавно выступали в юниорском возрасте и только два сезона полноценно соревнуемся с взрослыми, поэтому мы видим, как дальше прогрессировать, видим путь к будущим победам».
Фото: архивы пресс-служб
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