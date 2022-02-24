Победным поединком завершилась спортивная карьера Михаила Алояна

Знаменитый новосибирский боксер, двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Михаил Алоян одержал победу над венесуэльцем Давидом Баррето в бою за титул WBA Gold в первом легчайшем весе.



Схватка длилась все десять раундов, Алоян выиграл большинством судейских голосов. Получив пояс, он поблагодарил болельщиков за поддержку и вспомнил, как в 2004 году уже бывал на этом ринге и выполнял норматив в кандидаты в мастера спорта.



«Рад, что здесь произошло завершение моей карьеры», — резюмировал новосибирский боксер. Напомним, что уйти из спорта он решил из-за возраста.

Фото: @aloyan_mikhail_