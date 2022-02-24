Какую сумму Новосибирская область потратит на проведение МЧМ-2023?

В бюджете Новосибирской области на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею заложено около 300 млн рублей. В эту сумму входят затраты на организацию, работу волонтеров (включая брендированную одежду), логистику, церемонии, встречу спортсменов и их размещение. Основную часть затрат берет на себя регион, уточнил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«В случае с чемпионатом по волейболу ряд финансовых вопросов с транспортом и волонтерами федеральный организационный комитет забирает на себя. В хоккее — начиная от зимней и летней одежды для волонтеров и заканчивая церемонией открытия и закрытия соревнований», — отметил в интервью изданию «Ъ-Сибирь» Сергей Ахапов.

Затраты на проведение чемпионата по волейболу заявлены в пределах 50 млн рублей.