Какой вид спорта больше всего интересовал новосибирцев во время прошедшей Олимпиады?

Для россиян Олимпиада в Пекине оказалась действительно значимым событием. Аудитория трансляций из Китая в среднем в четыре раза превышала количество зрителей других программ. К таким выводам пришли специалисты МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года.

Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио. А самым популярным видом спорта во всех регионах оказался хоккей. Например, в Новосибирской области на него пришлось 29% от общего числа просмотров игр, а самую большую аудиторию собрал матч ¼ финала между командами России и Дании.

Второе место по популярности в регионе занимает фигурное катание (13% просмотров), третье – биатлон (12%). При этом керлинг (четвертое место, 10%), в котором наши команды не заняли призовых мест, обошел по популярности лыжные гонки (пятое место, 8%), где российские спортсмены завоевали больше всего медалей.