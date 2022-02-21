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Вратарь хоккейной «Сибири» взял олимпийское золото в составе финской сборной

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Команда из России проиграла Финляндии, заняв вторую ступень пьедестала в Пекине.

Вратарь хоккейного клуба «Сибирь» Харри Сятери в составе сборной по хоккею Финляндии стал золотым призером Олимпийских игр в Пекине. В финале за победу они боролись с Россией.

Наши хоккеисты открыли счет на восьмой минуте матча в первом периоде. Во втором финны его сравняли и в третьем забили еще одну шайбу, одержав победу со счетом 1:2.

Вратарь финской команды смог отбить все шайбы. Ранее он заключил контракт с новосибирской командой ХК «Сибирь». Документ подписан до 30 апреля следующего года.

Фото: @haba__s

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