В Краснообске планируют открыть современную лыжную базу

В ходе рабочей поездки в Краснообск Андрей Травников посетил объекты спортивного комплекса Fly Serf, «Аэротруба» и «Искусственная волна», провел в спорткомплексе «Армада» совещание о развитии спортивного кластера на территории Краснообска.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов доложил о создании региональной базы спортивной медицины и развитии триатлона на территории рабочего поселка Краснообск.



Губернатор поддержал выделение земельного участка под лыжную базу, центр триатлона и общежитие-гостиницу, а также выделение по решению правительства Новосибирской области средств из областного бюджета на создание лыжной базы. Центр триатлона и гостиницу предполагается создать за счет иных источников финансирования.



