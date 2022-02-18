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Спорт

В Краснообске планируют открыть современную лыжную базу

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Ее создание поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В ходе рабочей поездки в Краснообск Андрей Травников посетил объекты спортивного комплекса Fly Serf, «Аэротруба» и «Искусственная волна», провел в спорткомплексе «Армада» совещание о развитии спортивного кластера на территории Краснообска.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов доложил о создании региональной базы спортивной медицины и развитии триатлона на территории рабочего поселка Краснообск.

Губернатор поддержал выделение земельного участка под лыжную базу, центр триатлона и общежитие-гостиницу, а также выделение по решению правительства Новосибирской области средств из областного бюджета на создание лыжной базы. Центр триатлона и гостиницу предполагается создать за счет иных источников финансирования.

 

«Лыжную базу я поддержу. Решайте земельные вопросы, актуализируйте документацию, возможно достаточно оперативно начинать реализацию этого проекта. Дальнейшее развитие территории – за вами, с точки зрения концепции, резервирования земли, и перевода назначения, с точки зрения привлечения дополнительных инвесторов», – отметил Андрей Травников, обращаясь к участникам рабочего совещания.

На новой лыжной базе, с лыжероллерной трассой, для круглогодичного ее использования, предполагается организовать занятия детской спортивной школы.

Fly Serf – спортивно-развлекательный комплекс на базе аэродинамического тоннеля и искусственной волны для серфинга. Это уникальный объект – единственный в своем роде от Урала до Дальнего Востока. Общая площадь комплекса – 1500 квадратных метром. Одномоментно комплекс может принять до 200 человек. Построен объект в течение 11 месяцев, общий объем инвестиций в проект составил 300 млн рублей.

Фото: архивы пресс-служб

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