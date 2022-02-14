В «Лыжне России-2022» приняли участие более 7 тысяч новосибирцев

Из-за сложной ситуации с пандемией не смогли участвовать лыжники младше 18 лет.
В Новосибирской области 12 февраля прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022», традиционный праздник любителей лыжных гонок состоялся, несмотря на морозную погоду. На лыжню в районах области и в областном центре в общей сложности встали порядка 7500 лыжников.
Старт гонке дал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. «Лыжня России» стала уже традиционным мероприятием, в этом году мы проводим юбилейный, 40-й старт, – отметил замгубернатора. – Радует, что новосибирцы с большим удовольствием принимают участие в этом спортивном празднике».
Массовая лыжная гонка «Лыжня России» не первый год охватывает область: соревнования прошли практически во всех районах региона и, конечно, в областном центре. В этом году любители и профессионалы соревновались на дистанциях 5 и 10 км, а также на специальной дистанции 2023 метра, посвященной предстоящему мировому первенству по хоккею среди юниоров.
Старты проходили только для людей старше 18 лет, такое решение было принято правительством региона из-за ситуации с коронавирусом. Но ни мороз, ни вирусы не помешали новосибирцам встать на лыжи.
Жители и гости областного центра стартовали на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН им. Алика Тульского. Участниками мероприятия в Новосибирске стали в общей сложности 2500 человек (с учетом группы поддержки и т. д.), на лыжню встали 1500 спортсменов и физкультурников. В 22 районах области на лыжню вышли почти шесть тысяч человек. Всего в забегах приняли участие порядка 7500 спортсменов и любителей.
С приветственным словом к собравшимся также обратились олимпийские чемпионы-новосибирцы Александр Карелин (греко-римская борьба) и Евгений Подгорный (спортивная гимнастика).
Сергей Нелюбов дал старт забегу на пятикилометровую дистанцию, затем программу соревнований продолжил специальный забег на 2023 метра, участие в этом символическом забеге приняли представители областной и городской властей, руководители различных предприятий и организаций, ветераны физической культуры и спорта. Далее стартовали более подготовленные лыжники – на 10 километров.
Заряд позитива, запал на здоровый образ жизни и хорошее настроение – это постоянные спутники «Лыжни России». В этом году, благодаря разнообразным активностям, здесь было интересно не только любителям лыж, но и любителям хоккея и волейбола. Попытать удачу в бросковой зоне, а также ответить на вопросы беспроигрышной лотереи о хоккее участники мероприятия могли в палатке, посвященной МЧМ-2023. Впервые в этом году все желающие имели возможность посмотреть на зрелищную игру волейболистов на снегу. Эта площадка была посвящена Чемпионату мира по волейболу, который Новосибирская область примет летом 2022 года. А еще все присутствующие впервые смогли увидеть маскота чемпионата – тигра Тигрошу.
Среди участников те, кто профессионально занимается лыжным спортом и участвует уже не первый раз в подобном массовом старте. Например, ветераны «Лыжни России», которые принимают участие в массовом старте лыжников в 35-й раз. Но хватает и новичков.
Вмести со всеми лыжниками на старт сегодня вышел и министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, который прежде неоднократно принимал участие в этой массовой всероссийской гонке.
«Сегодня настоящая сибирская «Лыжня России», трасса хорошая, морозно и светит солнце. Мне редко удается кататься на лыжах, но ведь это и не профессиональные соревнования, здесь главное – получить удовольствие от лыжной прогулки», – отметил министр.
С итогами «Лыжни России» в областном центре можно ознакомиться по ссылке.
Фото: архивы пресс-служб
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