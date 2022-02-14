В «Лыжне России-2022» приняли участие более 7 тысяч новосибирцев

В Новосибирской области 12 февраля прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022», традиционный праздник любителей лыжных гонок состоялся, несмотря на морозную погоду. На лыжню в районах области и в областном центре в общей сложности встали порядка 7500 лыжников.

Старт гонке дал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. «Лыжня России» стала уже традиционным мероприятием, в этом году мы проводим юбилейный, 40-й старт, – отметил замгубернатора. – Радует, что новосибирцы с большим удовольствием принимают участие в этом спортивном празднике».

Массовая лыжная гонка «Лыжня России» не первый год охватывает область: соревнования прошли практически во всех районах региона и, конечно, в областном центре. В этом году любители и профессионалы соревновались на дистанциях 5 и 10 км, а также на специальной дистанции 2023 метра, посвященной предстоящему мировому первенству по хоккею среди юниоров.