В Новосибирской области появится отделение киберспорта

Новосибирская область станет одним из первых регионов, в котором появится отделение киберспорта – оно будет открыто региональным министерством физической культуры и спорта на базе ГАУ НСО «СШОР по стрелковым видам спорта». В рамках российского киберспорта – это один из первых примеров подобного сотрудничества национальной федерации с региональными спортивными структурами.

Компьютерный спорт утвердился во всероссийском реестре видов спорта Минспорта РФ в 2016 году. Несмотря на свою молодость, киберспорт стремительно развивается в России и в мире. Турниры по киберспорту собирают миллионы болельщиков, в них участвуют команды со всего мира.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, отметил, что наш регион внимательно следит за тенденциями в мире спорта: «Мы понимаем, что компьютерный спорт – это спорт будущего. Мы хотим идти в ногу с современными направлениями, которые востребованы у молодежи. Россия презентует новое движение «Игры будущего». В рамках этого проекта пройдут и соревнования по киберспорту. Поэтому мы, конечно же, поддержим открытие отделения. Однако необходимо четко выстроить систему подготовки. Федерация должна объединить клубы, игроков, подготовить тренеров, создать систему отбора в сборную Новосибирской области».

В Новосибирске компьютерный спорт динамично развивается. Есть школьная, студенческая лига, регулярно проводятся соревнования. В чемпионате области 2021 года принимали участие 800 учащихся из 60 учебных заведений.

В начале марта планируется открытие отделения компьютерного спорта на базе ГАУ НСО «СШОР по стрелковым видам спорта». Где будут проходить тренировки основного состава, а также подготовка резерва сборной команды Новосибирской области, по утвержденным Министерством спорта Российской Федерации от 01 декабря 2021 годы федеральным стандартам спортивной подготовки по виду спорта «компьютерный спорт».