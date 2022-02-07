Новосибирец Роман Власов стал чемпионом страны по греко-римской борьбе

Титулованный борец из Новосибирска Роман Власов выиграл чемпионат России по греко-римской борьбе в новой для себя весовой категории – до 82 килограммов. При этом самый принципиальный соперник новосибирца на финальную схватку не вышел, сообщает пресс-служба министерства спорта Новосибирской области.



Смену весовой категории борец объяснил высоким уровнем конкуренции в привычном для себя весе – до 77 килограммов. Он подчеркнул, что в данном случае «освободил себя от весогонки», и понимал, что «всё получится».



В 1/16 финала Роман Власов одержал уверенную победу над Рамазаном Магомедовым из Московской области, в 1/8 прошёл Амирхана Цечоева из Ингушетии, в 1/4 – Руслана Варданяна из Мордовии. В полуфинале Власов уверенно победил Рафаэля Юнусова из Ульяновской области. В финале новосибирец должен был встретиться с участником Олимпиады в Токио Александром Чехиркиным, однако последний был снят с турнира по рекомендации врача.



«Так сложились обстоятельства, это не уменьшает мою радость от победы. Я хочу бороться, хочу сделать в этом сезоне как можно больше стартов, а для этого обязательно была нужна победа на чемпионате России», – отметил спортсмен.

Фото: Григорий Аванян