Новосибирская хоккеистка отразила все атаки американцев на Олимпиаде

Уроженка Новосибирска 17-летняя Дарья Гредзен в олимпийском матче США-Россия отразила 19 ударов по воротам. Она стала героиней дня по версии Олимпийского комитета России наравне с лыжницей Натальей Непряевой и биатлонистом Александром Логиновым. Впрочем, сам матч женская сборная проиграла со счетом 5:0.

По итогам дня Олимпийский комитет России резюмировал: «Россиянки, столкнувшиеся из-за положительных тестов на коронавирус с серьезными трудностями на старте соревнований, до третьего периода смотрелись ничуть не хуже лидеров этого вида спорта из Северной Америки. Однако на заключительную двадцатиминутку сил явно не хватило: сразу три пропущенные шайбы и итоговый счет 0:5 на табло».

Вратарь Дарья Гредзен вышла на поле под конец игры. В середине третьего периода 17-летняя хоккеистка заменила Марию Сорокину. За время на поле Дарья не пропустила ни одной шайбы и отразила 19 ударов. Как сообщили эксперты на сайте Чемпионат.com, девушка побила рекорд Владислава Третьяка, дебютировав раньше знаменитого хоккеиста.

Дарья начала заниматься хоккеем в Новосибирске. В четыре года она уже ходила на тренировки к брату. Полноценно тренироваться девушка стала уже в Барнауле, где она играла за «Алтай-2003» с братом. После Барнаула переехала в Новокузнецк. В сборной России девушка самая молодая. Олимпийские игры в Пекине — дебютные для спортсменки.

Фото: championat.com