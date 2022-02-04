Болеем за наших: график выступления новосибирских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

Сегодня, 4 февраля, стартуют Олимпийские игры в Пекине. Напоминаем, что в состав сборной Олимпийского комитета РФ вошло четверо спортсменов, которые будут представлять Новосибирскую область: Мария Васильцова (сноуборд), Михаил Мордасов (бобслей), Даниил Серохвостов (биатлон), Евгения Буртасова (биатлон).

Программа сноубордистов рассчитана на два дня: 9 февраля (сноуборд-кросс, женщины) и 12 февраля (сноуборд-кросс, смешанные команды).

Бобслеисты выступят 14 февраля (мужчины, двойки, 1 и 2 заезд), 15 февраля (мужчины, двойки 3 и 4 заезд), 19 февраля (мужчины, четверки, 1 и 2 заезд) и 20 февраля (мужчины, двойки, 3 и 4 заезд).

За биатлонистов болеем в следующие дни: 5 февраля (эстафета смешанная), 7 февраля (индивидуальная гонка, женщины), 8 февраля (индивидуальная гонка, мужчины), 11 февраля (спринт, женщины), 12 февраля (спринт, мужчины), 13 февраля (гонка преследования, мужчины и женщины), 15 февраля (эстафета, мужчины), 16 февраля (эстафета, женщины), 18 февраля (масс-старт, мужчины) и 19 февраля (масс-старт, женщины).