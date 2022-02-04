Как стать волонтером чемпионата мира по волейболу FIVB 2022?

В подготовке к турниру примут участие более 3,5 тысяч волонтеров.
21 февраля будет дан старт волонтерской программы Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, который пройдет с 26 августа по 11 сентября в десяти российских городах, в том числе в Новосибирске.
В подготовке и самом турнире примут участие более 3,5 тысяч волонтеров по 18 функциональным направлениям – от работы со зрителями и проведению церемоний до обеспечения сервисов для СМИ и лингвистических услуг. Отбор кандидатов будут проводить региональные волонтерские центры в десяти городах-организаторах. В Новосибирской области – это региональный волонтерский корпус.
Чтобы стать частью команды волонтеров Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, на момент начала мероприятий кандидату должно исполниться 18 лет. Кандидатов будут оценивать на знание английского языка и умение работать в команде.
Ключевым этапом подготовки волонтеров к Чемпионату станет общее обучение, которое начнется в июне-июле 2022 года, функциональное и объектовое обучение – в августе 2022 года. Каждому кандидату в волонтеры Чемпионата необходимо быть готовым пройти обучение и иметь возможность участия в качестве волонтера в период проведения Чемпионата.
Волонтеры Чемпионата получат комплект экипировки, памятную сувенирную продукцию, а также им будет доступен бесплатный проезд на общественном транспорте в городе-организаторе. Волонтеры будут застрахованы, начиная с первого дня смены. Также для них предусмотрено питание во время смен на спортивных объектах, а для отдельных категорий волонтеров, иностранных и иногородних – проживание.
Для того, чтобы стать волонтером, начиная с 21 февраля 2022 года необходимо оставить заявку в специальном разделе на сайте Оргкомитета.
Фото: архивы пресс-служб
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