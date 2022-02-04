Как стать волонтером чемпионата мира по волейболу FIVB 2022?

21 февраля будет дан старт волонтерской программы Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, который пройдет с 26 августа по 11 сентября в десяти российских городах, в том числе в Новосибирске.

В подготовке и самом турнире примут участие более 3,5 тысяч волонтеров по 18 функциональным направлениям – от работы со зрителями и проведению церемоний до обеспечения сервисов для СМИ и лингвистических услуг. Отбор кандидатов будут проводить региональные волонтерские центры в десяти городах-организаторах. В Новосибирской области – это региональный волонтерский корпус.



Чтобы стать частью команды волонтеров Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, на момент начала мероприятий кандидату должно исполниться 18 лет. Кандидатов будут оценивать на знание английского языка и умение работать в команде.