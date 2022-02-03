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Из-за пандемии «Лыжня России» примет только участников 18+

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На соревнованиях заявлено три дистанции: 5 и 10 километров, а также 2023 метра — в честь предстоящего МЧМ-2023.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», которая состоится 12 февраля, готова принять все регионы страны, включая Новосибирскую область. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки на старт в этом году выйдут только взрослые участники – 18 лет и старше.

«Участие в «Лыжне России» обычно принимают порядка 15 тысяч жителей области — как спортсменов, так и просто любителей активного образа жизни. Но, учитывая, что в этом году старты пройдут только для категории «18+», эта цифра, конечно же, будет меньше», — сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Кроме того, сократят программу соревнований с сохранением трех дистанций для взрослых: 5, 10 километров и 2023 метра — в честь предстоящего молодежного чемпионата мира по хоккею, который Новосибирск будет принимать в конце 2022 — начале 2023 года.

Согласно правилам участия в «Лыжне России», каждый участник соревнований должен предоставить паспорт и медицинскую справку-допуск либо согласие, подтверждающее персональную ответственность за свое здоровье.

Дополнительная информация о проведении всероссийской массовой гонки «Лыжня России» в Новосибирске – по тел. (8-383)240-99-51.

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