Из-за пандемии «Лыжня России» примет только участников 18+

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», которая состоится 12 февраля, готова принять все регионы страны, включая Новосибирскую область. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки на старт в этом году выйдут только взрослые участники – 18 лет и старше.

«Участие в «Лыжне России» обычно принимают порядка 15 тысяч жителей области — как спортсменов, так и просто любителей активного образа жизни. Но, учитывая, что в этом году старты пройдут только для категории «18+», эта цифра, конечно же, будет меньше», — сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Кроме того, сократят программу соревнований с сохранением трех дистанций для взрослых: 5, 10 километров и 2023 метра — в честь предстоящего молодежного чемпионата мира по хоккею, который Новосибирск будет принимать в конце 2022 — начале 2023 года.

Согласно правилам участия в «Лыжне России», каждый участник соревнований должен предоставить паспорт и медицинскую справку-допуск либо согласие, подтверждающее персональную ответственность за свое здоровье.

Дополнительная информация о проведении всероссийской массовой гонки «Лыжня России» в Новосибирске – по тел. (8-383)240-99-51.