Новая участница Олимпиады в Пекине — биатлонистка из Новосибирска Евгения Буртасова

Стало известно, что еще одна новосибирская спортсменка выступит на Олимпийских играх в Пекине. Евгению Буртасову включили в основной состав женской команды сборной России по биатлону.



30 января 2022 года она завоевала золотую медаль и стала чемпионкой Европы по биатлону в супермиксте. В тот же день Российский союз биатлонистов и Олимпийский комитет страны подали ходатайство в МОК с просьбой заменить Валерию Васнецову Евгенией Буртасовой: у Валерии Васнецовой уже в Пекине при медосмотре выявили коронавирус. Спортсменку изолировали в специальной зоне для заболевших спортсменов, и она не сможет принять участие в Олимпиаде-2022.



Евгения Буртасова изначально шла первым запасным номером в команде. Поэтому выбор замены в ее пользу был вполне ожидаемым.

Фото: инстаграм-аккаунт Евгении Буртасовой