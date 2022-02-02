Впервые новосибирский боец стал чемпионом мира по ММА

В Абу-Даби завершился чемпионат мира по ММА. Победителем в весовой категории до 56,7 кг стал новосибирский боец Бектур Женишбек. Он стал первым сибиряком, который сумел победить на чемпионате мира по смешанным боевым единоборствам.

В полуфинале наш спортсмен выступал против бойца из Ингушетии Ибрагима Картоева. Единогласным решением судьи отдали победу сибиряку.

«Бектур Женишбеков поддавливал Ибрагима Картоева в стойке, а тот пытался перевести бой в борьбу. Неожиданный поворот поединок принял в конце первого раунда, когда Женишбекову удался первый тейкдаун, а затем он повторил свою тактику с тейкдауном в конце раунда и в следующей трехминутке. Женишбеков показал себя очень разносторонним и обученным бойцом, который прекрасно изучил соперника в первом бою и уже не проявлял слабости и не давал ему шансов. Судьи единогласным решением отдали победу Бектуру», – рассказали о бое в лиге ММА.

В финале Бектур Женишбеков встал против бойца из Казахстана Дастана Жакыпбекова. Этот бой прошел гораздо легче для новосибирца, и он смог одержать победу над противником.

Фото: архивы пресс-служб