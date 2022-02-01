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Спортсменка из Новосибирска может заменить на Олимпиаде биатлонистку, заболевшую ковидом

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Олимпийский комитет России уже подал запрос о замене Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову.

Новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова может отправиться на Олимпиаду в Пекин вместо заразившейся COVID-19 Валерии Васнецовой, которая переехала из спортивной деревни в карантинный отель — на изоляцию .

Союз биатлонистов России и Олимпийский комитет России уже подали запрос на вынужденную замену в оргкомитет Игр, сообщает пресс-служба министерства спорта Новосибирской области.

30 января Буртасова в паре с Антоном Бабиковым завоевала золото чемпионата Европы по биатлону в немецком Арбере. В конце декабря воспитанница новосибирской Спортивной школы олимпийского резерва стала второй в гонке преследования, которая прошла в рамках Рождественской гонки в Рупольдинге (также в Германии).

Если Буртасова поедет в Китай, то Новосибирская область будет представлена на Олимпиаде четырьмя спортсменами. Пока известно, что за регион выступят 22-летний биатлонист Даниил Серохвостов, 26-летний бобслеист Михаил Мордасов и 25-летняя сноубордистка Мария Васильцова.

Фото: инстаграм-аккаунт Евгении Буртасовой

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