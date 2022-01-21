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Спорт

Кто из новосибирских спортсменов будет представлять Россию на зимней Олимпиаде?

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Игры в Пекине стартуют совсем скоро — 4 февраля.

С 4 по 20 февраля 2022 года Пекин будет принимать XXIV зимние Олимпийские игры. В сборную России есть и новосибирские спортсмены — Даниил Серохвостов (биатлон) и Михаил Мордасов (бобслей).

22-летний Даниил Серохвостов в текущем сезоне дебютировал на Кубке мира по биатлону. 15 января этого года на шестом этапе российская эстафетная четверка, включая Серохвостова, завоевала золото.

26-летний Михаил Мордасов — воспитанник Новосибирского центра высшего спортивного мастерства (НЦВСМ). Он стал одним из первых в области представителей бобслея, перешедших в этот вид спорта из легкой атлетики (дисциплина «бег с барьерами»).

Также квалификационные требования для участия в Олимпийских играх выполнила новосибирская сноубордистка Мария Васильцова (дисциплина «сноуборд-кросс»). Она вошла в топ-30 мирового рейтинга женского сноуборд-кросса и тем самым обеспечила себе серьезный шанс на поездку в Пекин. Официально имена российских борд-кроссеров, которые будут участвовать в Играх, пока не объявлены.

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