Титулованный новосибирский боксер Михаил Алоян завершает спортивную карьеру

Знаменитый боксер из Новосибирска, чемпион по версии WBA Gold Михаил Алоян заявил РИА Новости, что хочет выиграть последний бой и уйти из спорта. Соперник Алояна будет назван в ближайшие дни, а бой пройдет 20 февраля в Москве.

Михаил решил закончить карьеру из-за возраста. Как отметил тренер Алояна Эдуард Кравцов, для этого вида спорта Михаил уже не молод: в этом году он отпразднует свое 34-летние.

«Надеюсь, что все сложится успешно, но это же бокс. Но проигрывать я точно не собираюсь. Конечно, всегда хочется провести бой на сибирской земле — и в Кемерово, и в Новосибирске, но обстоятельства сложились так, что поединок состоится в Москве», — сказал спортсмен.

Фото: инстаграм-аккаунт Михаила Алояна