В новосибирском метро открылась фотовыставка о хоккее

Фотовыставку о хоккее к МЧМ-2023 открыли в новосибирском метро, на станции «Площадь Ленина»,. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена. Хоккей – один из самых любимых у новосибирцев видов спорта: многие являются болельщиками «Сибири».

Выставку разместили на входе №1 станции «Площадь Ленина». Новосибирцы и гости города смогут увидеть редкие архивные снимки. Также представлены материалы из советских газет, где есть информация о первых международных матчах сборной СССР, о суперсерии с Канадой, об Олимпийских играх, выдающихся тренерах и игроках.

Фото: архивы пресс-служб