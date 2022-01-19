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В новосибирском метро открылась фотовыставка о хоккее

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Она приурочена к предстоящему молодежному чемпионату мира.

Фотовыставку о хоккее к МЧМ-2023 открыли в новосибирском метро, на станции «Площадь Ленина»,. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена. Хоккей – один из самых любимых у новосибирцев видов спорта: многие являются болельщиками «Сибири».

Выставку разместили на входе №1 станции «Площадь Ленина». Новосибирцы и гости города смогут увидеть редкие архивные снимки. Также представлены материалы из советских газет, где есть информация о первых международных матчах сборной СССР, о суперсерии с Канадой, об Олимпийских играх, выдающихся тренерах и игроках.

Фото: архивы пресс-служб

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