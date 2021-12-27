В Новосибирске состоялся Кубок России по сноуборду

Среди мужчин первым стал Илья Баскаков из Челябинской области. Второе и третье места завоевали двое гостей из Мурманска – Никита Абозовик и Александр Бельснер, а лучшим из новосибирцев в мужском зачете стал Александр Калинин с шестым результатом.

«Биг-эйр» (big air) переводится с английского как «большой воздух». В этой дисциплине спортсмен разгоняется и совершает затяжной прыжок с большого трамплина, выполняя в полете всевозможные трюки.

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