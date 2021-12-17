Преданные болельщики: какие виды спорта больше всего увлекают новосибирцев?

Новосибирцы стали в два раза больше интересоваться спортивными событиями. При этом самые популярные трансляции, от которых жители области не могли оторваться даже в дороге, — хоккейные матчи. К таким выводам пришли в МегаФоне, проанализировав обезличенный мобильный интернет-трафик спортивных ресурсов в уходящем году.

Эксперты выяснили, что за последние три месяца новосибирцы смотрели соревнования онлайн и читали о них на порталах в два раза больше, чем за аналогичный период в начале года. В 2021 году жители нашего региона потратили на спортивный контент пять тысяч гигабайт, причем 90% пришлось на смартфоны, что подтверждает желание фанатов следить за выступлениями спортсменов даже вдали от дома. По объемам трафика, который составили специализированные интернет-платформы в этом году, новосибирцы заняли второе место в Сибири, уступив только жителям Красноярского края.

2021-й, несмотря на эпидемиологические ограничения, был богат на крупные спортивные события. Самый значительный всплеск интереса болельщиков зафиксирован в марте во время сразу двух крупных событий — Чемпионата мира по лыжным гонкам и Чемпионата мира по фигурному катанию — передача данных выросла на 41%. Трансляции ЧМ по футболу и Олимпийских игр в Токио в июне увеличили востребованность спортивных ресурсов лишь на 25%.

Золото рейтинга самых востребованных видов спорта в Новосибирской области занимает хоккей. Жители региона не только поддерживают на регулярных матчах КХЛ местную команду «Сибирь», но и активно следят за клубами из других дивизионов. На втором месте по потреблению мобильного трафика находится футбол, на третьем — бокс. Больше всего времени новосибирские болельщики проводят на интернет-ресурсах Championat.com, Matchtv.ru, Sports.ru, Sport-express.ru и Khl.ru — на них приходится 92% всего спортивного трафика в области.

«Болельщики ждут самых высоких скоростей не только от любимых спортсменов, но и от операторов связи, чтобы смотреть важные трансляции без задержек. По последним данным исследования международной компании Ookla, скорость 4G МегаФона в Новосибирской области составляет 44,37 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов, который позволяет жителям региона следить за спортивными состязаниями в HD-качестве в любом месте и в любое время», — рассказывает директор МегаФона в Новосибирске Галия Сайфутдинова.

Публикуем топ-10 видов спорта по версии абонентов МегаФона в Новосибирской области:

· Хоккей

· Футбол

· Бокс

· Лыжи

· Теннис

· Волейбол

· Плавание

· Фигурное катание

· Художественная гимнастика

· Баскетбол