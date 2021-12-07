Новосибирская спортсменка стала трижды чемпионкой страны по боксу

Популярность женского бокса в нашей стране за последние годы заметно возросла, что впервые позволило провести национальные старты для девушек в 12 весовых категориях, борьбу за награды вели 180 спортсменок из 48 субъектов РФ. Новосибирскую область представляла на чемпионате ведущая представительница новосибирского ринга – мастер спорта России международного класса Наталья Самохина. В своей весовой категории, до 54 кг, она успешно провела пять боев, в том числе выиграла финальный поединок у Карины Тазабековой из Петербурга. Победу сибирячка одержала со счетом 4:1 (раздельное решение судей). И стала трехкратной чемпионкой страны. Также наша спортсменка завоевала путевку на чемпионат мира, который запланирован к проведению в Турции на май 2022-го.

«Бокс для нашего региона является базовым видом спорта. Давно у нас таких результатов не было по итогам года. Практически по всем возрастным категориям наши спортсмены завоевали медали на чемпионатах и первенствах страны», – сказал заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин.

Кроме того, замминистра отметил, что большую роль в подготовке спортсменов к соревнованиям играет взаимодействие министерства с федерацией бокса Новосибирской области.