Новосибирская спортсменка стала трижды чемпионкой страны по боксу

Впереди у Натальи Самохиной подготовка к чемпионату мира.
Популярность женского бокса в нашей стране за последние годы заметно возросла, что впервые позволило провести национальные старты для девушек в 12 весовых категориях, борьбу за награды вели 180 спортсменок из 48 субъектов РФ. Новосибирскую область представляла на чемпионате ведущая представительница новосибирского ринга – мастер спорта России международного класса Наталья Самохина. В своей весовой категории, до 54 кг, она успешно провела пять боев, в том числе выиграла финальный поединок у Карины Тазабековой из Петербурга. Победу сибирячка одержала со счетом 4:1 (раздельное решение судей). И стала трехкратной чемпионкой страны. Также наша спортсменка завоевала путевку на чемпионат мира, который запланирован к проведению в Турции на май 2022-го.
«Бокс для нашего региона является базовым видом спорта. Давно у нас таких результатов не было по итогам года. Практически по всем возрастным категориям наши спортсмены завоевали медали на чемпионатах и первенствах страны», – сказал заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин.
Кроме того, замминистра отметил, что большую роль в подготовке спортсменов к соревнованиям играет взаимодействие министерства с федерацией бокса Новосибирской области.
«Наталья – молодец, закончила этот год большой победой. Она самый опытный боец в нашей сборной и мы очень рады ее успехам. Доказать, что ты являешься сильнейшим в своей весовой категории в стране – это дорогого стоит», – подчеркнул президент федерации Иван Гордеев.
Сама чемпионка, Наталья Самохина, отмечает, что соревнования прошли на очень высоком уровне. «Я просто собралась и выложилась полностью. Все поединки оказались непростыми, но, пожалуй, самым сложным в психологическом плане оказался четвертьфинальный бой, то есть бой за выход в полуфинал, а значит, и за медаль как таковую», – отметила она.
Впереди у спортсменки подготовка к чемпионату мира. Как отметил наставник Натальи Армен Закарян, она начнется с углубленного медицинского обследования. Затем – сборы в Кисловодске и серия международных турниров, где необходимо будет набираться опыта уже на мировой арене.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.