На территории Новосибирской области пройдет подготовка сноубордистов и керлингистов к Олимпиаде в Пекине

Тренировочные мероприятия на территории региона в преддверии XXIV зимних Олимпийских игр проведут керлингисты и сноубордисты. Подготовку спортсменов к XXIV зимним Олимпийским и XIII Паралимпийским зимним играм в Пекине обсудили в Минспорте РФ.

В заседании Организационного комитета по подготовке российских спортсменов к XXIV зимним Олимпийским и XIII Паралимпийским зимним играм 2022 года в Пекине в режиме видеоконференцсвязи принял участие министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

В ходе совещания подчеркивалось, что в рамках подготовки к Олимпийским играм утвержден расширенный список кандидатов в олимпийскую сборную. В него включены 600 человек по 13 видам спорта более чем из 45 регионов страны. Сформирован план заключительного этапа подготовки сборных команд. По десяти видам спорта заключительные тренировочные мероприятия перед Олимпийскими играми пройдут на территории России, в том числе в Новосибирске.

Как отметил Сергей Ахапов, в рамках подготовки сборных команд России к предстоящим зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине на территории Новосибирской области планируется провести тренировочные мероприятия по кёрлингу и сноуборду.

«Уверен, что та инфраструктура, которая создана в нашем регионе для развития зимних видов спорта, позволит спортсменам достойно провести необходимые тренировочные мероприятия», – сказал министр.

В январе в керлинг-клубе «Пингвин» пройдут тренировочные мероприятия среди женщин и мужчин, в том числе в дисциплине «смешанные пары». Объект полностью соответствует необходимым требованиям для подготовки спортсменов.

Что касается сноуборда, то запланированы тренировочные мероприятия по дисциплинам «слоуп-стайл», «биг-эйр», «хаф-пайп». Тренировочный процесс будет проходить на базе Спортивной школы олимпийского резерва по сноуборду. На территории школы расположены различные спортивные площадки, такие как памп-трек, универсальное спортивное поле, батут, рампа для скейтбордов, слек-лайн, а на самом склоне расположены трассы слоуп-стайла, сноуборд-кросса, биг-эйра, хаф-пайпа.