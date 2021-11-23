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Спорт

Новосибирские пловцы взяли 10 золотых медалей на чемпионате России

Четыре наших спортсмена получили путевки на чемпионат мира в Абу-Даби.

На проходившем в Петербурге чемпионате России по плаванию на короткой воде (в 25-метровом бассейне) сборная Новосибирской области завоевала 19 медалей: 10 золотых, четыре серебряных и пять бронзовых.

В общекомандном зачете сибиряки область заняли третье место, уступив только сборным Петербурга и Москвы. Отметим, что по количеству золотых медалей новосибирские пловцы стали первыми.

Прошедшие соревнования стали последним отборочным этапом для формирования состава сборной команды России, которая примет участие в чемпионате мира по плаванию в Абу-Даби (ОАЭ) с 16 по 21 декабря 2021 года. Отбор «на мир» успешно прошли новосибирцы Екатерина Никонова, Арина Суркова, Даниил Марков, а также Владимир Морозов, который ныне в Петербурге не выступал, но заработал себе путевку в Абу-Даби ранее – на чемпионате Европы в Казани.

Фото: архивы пресс-служб

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