Пауэрлифтер из Новосибирска победил на чемпионате мира

Новосибирский пауэрлифтер Сергей Федосиенко с успехом выступил на чемпионате мира, проходившем в норвежском городе Ставангер. Он одержал победу в весовой категории до 59 кг. Сергей победил и в троеборье, и в каждой из его отдельно взятых дисциплин – приседе (292,5 кг), жиме лежа (192,5 кг) и становой тяге (262,5 кг). В итоге суммарно Сергей поднял 747,5 кг. Отметим, что новосибирский силач уже в 23-й раз победил на чемпионатах мира.

Медаль норвежского чемпионата также завоевала новосибирская спортсменка, мастер спорта международного класса Анна Кухарева, воспитанница Сергея Федосиенко. Она выиграла в Ставангере бронзу как и ее тренер, по итогам троеборья. В двух отдельно взятых видах – становой тяге и приседе – Анна Кухарева стала серебряным призером чемпионата мира. Анна выступала в весовой категории свыше 84 кг. Она набрала в сумме 650 кг (265 кг – присед, 162,5 кг – жим лежа и 222,5 кг – становая тяга).

Фото: группа ВКонтакте Сергея Федосиенко