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Спорт

Хоккеисты «Сибири» всухую выиграли у московского «Спартака»

Итого в последних девяти матчах наши спортсмены одержали восемь побед.

Хоккейный клуб «Сибирь» в Москве обыграл «Спартак» со счетом 3:0, вернувшись с выездной серии максимальным результатом — три победы в трех матчах. При этом наши ребята за три матча пропустили всего одну шайбу, отличившись восемь раз.

«Хороший матч был, разобрали мы соперника досконально, понимали, что атака у «Спартака» очень сильна, постарались сыграть от обороны, особенно первый период. Я считаю, что наша команда хорошо выполнила игровое задание, забили лучшие голы, пластались в своей зоне, отлично сыграл наш вратарь. То, что мы задумали — команда выполнила», — приводит слова главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова сайт клуба.

Победа над «Спартаком» стала восьмой в последних девяти матчах. Сейчас «Сибирь» занимает седьмое место на Востоке КХЛ, набрав 27 очков в 27 матчах. Следующая встреча состоится в Новосибирске 15 ноября. Соперник — сосед снизу по турнирной таблице нижнекамский «Нефтехимик».

Фото: архивы пресс-служб

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