Новосибирские боксеры взяли три золота на первенстве Европы

Трое спортсменов из Новосибирской области одержали победу в первенстве Европы по боксу среди юниоров 17-18 лет. Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов встретился с юными триумфаторами.

Как подчеркнул Сергей Ахапов, бокс является одним из базовых видов спорта на территории Новосибирской области. «Министерство уделяет пристальное внимание этому интереснейшему виду спорта, и медали с «золотым оттенком» доказывают, что мы с вами на верном пути, – отметил министр. – Тот результат, который вы показали в Черногории, дорогого стоит: три спортсмена – три золота! Достойный вклад в копилку сборной Российской Федерации, которая выиграла общий зачет на минувшем первенстве. Хочу особое внимание уделить работе нашей областной федерации во главе с Иваном Гордеевым, эта работа выстроена и приносит свои плоды. В Новосибирске действует муниципальная школа олимпийского резерва, развивается бокс и за пределами областного центра, главным образом в Коченевском районе, который воспитал нашу победительницу Анну Костину. Уверен, что впредь мы будем продолжать достойно держать планку, работая вот такой единой дружной командой».