Новосибирские боксеры взяли три золота на первенстве Европы

С большой победой чемпионов лично поздравил глава регионального минспорта Сергей Ахапов.
Трое спортсменов из Новосибирской области одержали победу в первенстве Европы по боксу среди юниоров 17-18 лет. Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов встретился с юными триумфаторами.
Как подчеркнул Сергей Ахапов, бокс является одним из базовых видов спорта на территории Новосибирской области. «Министерство уделяет пристальное внимание этому интереснейшему виду спорта, и медали с «золотым оттенком» доказывают, что мы с вами на верном пути, – отметил министр. – Тот результат, который вы показали в Черногории, дорогого стоит: три спортсмена – три золота! Достойный вклад в копилку сборной Российской Федерации, которая выиграла общий зачет на минувшем первенстве. Хочу особое внимание уделить работе нашей областной федерации во главе с Иваном Гордеевым, эта работа выстроена и приносит свои плоды. В Новосибирске действует муниципальная школа олимпийского резерва, развивается бокс и за пределами областного центра, главным образом в Коченевском районе, который воспитал нашу победительницу Анну Костину. Уверен, что впредь мы будем продолжать достойно держать планку, работая вот такой единой дружной командой».
Соревнования проходили в Будве (Черногория). В составе сборной страны – новосибирские спортсмены. Трое из них – Анна Костина, Данил Прокудин и Александр Груничев – стали победителями в своих весовых категориях. Анна Костина, представляющая ДЮСШ Коченёвского района и Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва (НУ(К)ОР), в финальном бою одержала победу над Петрой Мезей из Венгрии. Данил Прокудин, воспитанник МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу», в борьбе за высшую ступень пьедестала в Будве одолел хозяина ринга – черногорского боксера Джордже Соловича. Александру Груничеву, представляющему клуб спортивных единоборств «Первомаец» и НУ(К)ОР, в его «золотом» финале противостоял украинец Матвей Ражба.
В завершении встречи Сергей Ахапов вручил благодарственные письма министра физической культуры и спорта Новосибирской области победителям первенства Европы, их тренерам, а также директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Коченевского района» Евгению Васильеву и директору муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу» Сергею Татевосяну.
Фото: архивы пресс-служб
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