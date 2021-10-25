Хоккейная «Сибирь» всухую обыграла челябинский «Трактор»

«Хороший матч с одним из лидеров нашего чемпионата. Команда «Трактор» мощно выглядит, мы довольно-таки уверенно играли против них. Парни поймали кураж, много силовой борьбы выигрывали, много стыков выигрывали, что очень важно в современном хоккее. Матч можно считать эталонным и брать его за основу. Естественно, ошибки были, никуда от них не денешься. И соперник у нас не рядовая команда, а с большими задачами и амбициями. И состав очень серьезный. Хорошо играли, главное, чтобы хватило эмоций. Реализация большинства «пять на три» – ключевой момент? Безусловно. Игра шла до шайбы и сопернику пришлось раскрываться. И поймали на контратаке, забив второй гол. Это, естественно, ключевой момент», — прокомментировал итоги матча главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов, его слова передает корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.