Хоккейная «Сибирь» всухую обыграла челябинский «Трактор»

Наш вратарь отбил все 29 бросков соперников.
Хоккейный клуб «Сибирь» со счетом 2:0 обыграл в Новосибирске одного из лидеров Востока КХЛ, челябинский «Трактор». Шайбы в ворота гостей залетели на 39-й и 50-й минутах. Челябинцам отличиться не удалось. Причем, как сообщает сайт клуба, «всухую» новосибирцы обыграли «Трактор» впервые за 27 лет, поэтому победу можно считать без преувеличения знаковой.
«Хороший матч с одним из лидеров нашего чемпионата. Команда «Трактор» мощно выглядит, мы довольно-таки уверенно играли против них. Парни поймали кураж, много силовой борьбы выигрывали, много стыков выигрывали, что очень важно в современном хоккее. Матч можно считать эталонным и брать его за основу. Естественно, ошибки были, никуда от них не денешься. И соперник у нас не рядовая команда, а с большими задачами и амбициями. И состав очень серьезный. Хорошо играли, главное, чтобы хватило эмоций. Реализация большинства «пять на три» – ключевой момент? Безусловно. Игра шла до шайбы и сопернику пришлось раскрываться. И поймали на контратаке, забив второй гол. Это, естественно, ключевой момент», — прокомментировал итоги матча главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов, его слова передает корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
Эта победа стала второй подряд для «Сибири» и позволила клубу подняться со дна турнирной таблицы. Сейчас «Сибирь» на девятом месте и вновь претендует на попадание в кубковую восьмерку. Для этого новосибирцам во вторник, 26 октября, необходимо обыгрывать «Барыс» (Казахстан).
Фото: группа ВКонтакте ХК «Сибирь»
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