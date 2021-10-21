С 22 октября ЛДС «Сибирь» будет пропускать болельщиков с QR-кодами

С завтрашнего дня на входе в ЛДС начнут спрашивать QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации против коронавируса, либо перенесенное в последние полгода заболевание. Их необходимо иметь в бумажном варианте или в электронном виде на смартфоне.

Кроме того, можно предъявить оригинал справки из медицинской организации, подтверждающей перенесенный коронавирус, при условии, что с даты выздоровления прошло не более полугода или справку о медицинском отводе от вакцинации против ковида.

Также можно предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Он действителен в течение трех календарных дней со дня проведения лабораторного исследования. Помимо одного из вышеперечисленных документов, на входе необходимо предъявить паспорт либо водительские права, чтобы доказать, что QR-код принадлежит именно вам.

Несовершеннолетним болельщикам QR-код не потребуется, но на всякий случай нужно иметь при себе документ, подтверждающий возраст – паспорт или свидетельство о рождении.

Решением правительства Новосибирской области с 8 ноября будут введены дополнительные правила допуска зрителей при проведении спортивных соревнований и допуск на домашние матчи ХК «Сибирь». На домашние матчи 22, 24, 26, 28 октября и 1 ноября допуск болельщиков будет осуществляться по ныне действующим ограничениям – трибуны можно заполнить не более чем на 50%, но уже с матча 22 октября в тестовом режиме начнется тестирование новой системы допуска.

«Процесс контроля входа на стадион значительно увеличится по времени, поэтому убедительно просим вас прибывать на арену заранее», – сообщается на официальном сайте клуба. С теми болельщиками, кто приобретал сезонные абонементы, вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.

Фото: архивы пресс-служб