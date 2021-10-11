Новосибирский борец Роман Власов стал трехкратным чемпионом мира

Прославленный спортсмен из Новосибирска Роман Власов стал трехкратным чемпионом мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 килограммов. Чемпионат проходил в норвежском Осло. В финальной схватке Власов победил Санана Сулейманова из Азербайджана со счетом 2:1. Бронзу получил спортсмен из Ирана Мохаммадали Гераи и представитель Германии Роланд Шварц.

«На дне терпения лежит золото. Эта медаль для меня долгожданная и выстраданная, – рассказал после поединка Роман. – Я был готов и ни на секунду не сомневался, что буду стоять на вершине пьедестала. Физически это был для меня самый сложный чемпионат мира».

Фото: инстаграм-аккаунт Романа Власова