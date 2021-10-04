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Сборная России по волейболу не сыграет в Новосибирске на чемпионате Мира

Зато примет Польшу, Болгарию, США и Мексику.

Международная федерация волейбола FIVB огласила результаты жеребьевки группового этапа предстоящего чемпионата Мира, который пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Калининграде, Екатеринбурге, Ярославле, Казани, Красноярске, Уфе и Кемерове.

Новосибирску достались игры группы C, в которую вошли сборные США, Польши, Болгарии и Мексики — как отметил технический директор FIVB Стивен Таттон, одни из сильнейших мужских волейбольных команд.

Сборная России, как хозяйка чемпионата, автоматически оказалась в группе A. Туда же волею жребия отправились команды Сербии, Пуэрто-Рико и Туниса. Именно со сборной Туниса сборная России проведет матч открытия , который состоится 26 августа в Санкт-Петербурге. Остальные игры группа A проведет в Москве.

Группа А: Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико.

Группа В: Бразилия, Япония, Куба, Катар (Кемерово)

Группа С: Польша, США, Мексика, Болгария (Новосибирск)

Группа D: Франция, Словения, Германия, Камерун (Уфа)

Группа Е: Италия, Канада, Турция, Китай (Екатеринбург)

Группа F: Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет (Красноярск)

Фото: Александр Лукин для lokovolley.com

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