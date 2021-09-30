Молодежная сборная России проведет свои игры группового этапа на МЧМ-2023 только в Новосибирске

Матчи сборной России по хоккею на групповом этапе молодежного чемпионата мира 2023 года пройдут в Новосибирске. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС сообщила замминистра физической культуры и спорта Новосибирской области Марина Курносова.

Чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске.

«В Новосибирске пройдут игры группы А, состоятся шестнадцать встреч, группа B сыграет в Омске, там будет пятнадцать встреч. Очень отрадно, что именно в Новосибирске будет играть сборная России. Здесь будут проходить полуфиналы, финал, открытие, закрытие, и нам, конечно, очень приятно».

Руководитель исполнительной дирекции чемпионата в Новосибирске Владимир Тукмачев сообщил, что ожидается около пяти тысяч иногородних болельщиков. «Давайте будем исходить из самых оптимистических раскладов того, что происходит в мире, — сказал он. — Предварительно мы можем уже сегодня говорить о порядка пяти тысячах человек иногородних болельщиков». Он добавил, что состав иностранных делегаций будет понятен позднее, пока ожидается большое количество болельщиков из Финляндии, Чехии и Канады.

В Новосибирске матчи турнира пройдут на новой хоккейной арене, строящейся сейчас на левобережье города. Также к чемпионату планируется возвести новую станцию метро «Спортивная», которая сможет принять до тридцати тысяч пассажиров в день.