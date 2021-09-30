Баскетбольный «Новосибирск» начнет сезон с новым тренером

Вместо Владимира Певнева, много лет работавшего с командой, место на тренерском мостике займет его помощник Андрей Ендропов. И это не единственное изменение.
Состав игроков команды также заметно изменился.
Сергей Бабков
Директор баскетбольного клуба «Новосибирск»
«В межсезонье также у нас ушли основные наши игроки — это лидеры команды Сергей Токарев и Дмитрий Макеев, которых мы просто не смогли оставить у себя в команде. Ну, нет худа без добра, как говорится. К нам вернулись игроки, которые играли у нас до того — Александр Лавников и Максим Войтов. Также пришёл Максим Ткаченко, очень сильный игрок».
В прошлом сезоне БК «Новосибирск» остановился в шаге от плей-офф, занял девятое место в регулярном чемпионате. Задача на новый сезон — попасть в пятерку лучших в Суперлиге. Первая игра в чемпионате пройдет уже 7 октября в спорткомплексе «Север».
Фото: Александр Лукин для bcnovosibirsk.ru
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