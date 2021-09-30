Баскетбольный «Новосибирск» начнет сезон с новым тренером

Директор баскетбольного клуба «Новосибирск»

«В межсезонье также у нас ушли основные наши игроки — это лидеры команды Сергей Токарев и Дмитрий Макеев, которых мы просто не смогли оставить у себя в команде. Ну, нет худа без добра, как говорится. К нам вернулись игроки, которые играли у нас до того — Александр Лавников и Максим Войтов. Также пришёл Максим Ткаченко, очень сильный игрок».