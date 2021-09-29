Волейбольный клуб «Локомотив» сыграет в Лиге чемпионов с действующим победителем турнира

ВК «Локомотив» узнал, какие команды будут ему противостоять на групповом этапе розыгрыша Лиги чемпионов. Команда сыграет против польской «Заксой Кендзежин-Козле» — действующего обладателя Лиги чемпионов, а также чемпионов Италии «Чивитановы» и словенского «Марибора».
Волейбольный клуб «Локомотив» начал сезон с трофея. Им стал Кубок Сибири и Дальнего Востока, совмещенный в этом году с предварительным этапом Кубка России. В этих соревнованиях новосибирский клуб также стал лучшим — выиграл семь матчей из восьми, уступив только раз, на тай-брейке кемеровскому «Кузбассу».
Впереди у «Локомотива» три основных цели: чемпионат России, кубок страны, и Лига Чемпионов. В прошлом сезоне новосибирская команда заняла третье место в чемпионате страны, которое и позволило ей попасть в Лигу чемпионов.
Пламен Константинов
Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск)
«Конечно, мы постараемся. Ставим цель, чтобы выйти из подгруппы и пройти в плей-офф Лиги чемпионов. Попадание в финал Кубка России. И, конечно, в конце сезона — в финал шести, который будет в Москве».
Фото: Александр Лукин для lokovolley.com
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