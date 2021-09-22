Интерактивная выставка в Новосибирске расскажет об истории мирового и отечественного хоккея

Как рассказал директор исторического парка Алексей Пронин, выставка будет посвящена различным историческим вехам развития отечественного, зарубежного хоккея, взрослых и молодежных чемпионатов мира. Планируется, что залы музея будут разделены на десять тематических блоков, где будет размещено более сотни информационных и сенсорных экранов, тач-скрины, интерактивные столы, лайтбоксы и напольная проекция. Также по периметру залов будут размещены цитаты историков, политиков, деятелей спорта и известных личностей о хоккее.

Выставка будет доступна для всех жителей региона, а также будут организованы экскурсии и интерактивная анимационная программа для школьников из областного центра и районов области. Концепция выставки должна будет предварительно пройти согласование в Федерации хоккея России.

Фото: fhr.ru