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Спорт

Интерактивная выставка в Новосибирске расскажет об истории мирового и отечественного хоккея

Выставка будет работать на базе исторического парка «Россия – моя история» в Новосибирске во время первенства мира по хоккею 2022-2023 годов.

Как рассказал директор исторического парка Алексей Пронин, выставка будет посвящена различным историческим вехам развития отечественного, зарубежного хоккея, взрослых и молодежных чемпионатов мира. Планируется, что залы музея будут разделены на десять тематических блоков, где будет размещено более сотни информационных и сенсорных экранов, тач-скрины, интерактивные столы, лайтбоксы и напольная проекция. Также по периметру залов будут размещены цитаты историков, политиков, деятелей спорта и известных личностей о хоккее.

Выставка будет доступна для всех жителей региона, а также будут организованы экскурсии и интерактивная анимационная программа для школьников из областного центра и районов области. Концепция выставки должна будет предварительно пройти согласование в Федерации хоккея России.

Фото: fhr.ru

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