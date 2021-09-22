Любители скандинавской ходьбы соберутся в субботу в «Бугринской роще»

«Северная ходьба — новый образ жизни» — это масштабный корпоративный проект по северной (скандинавской) ходьбе, который проводится второй год подряд более чем в сорока трех регионах России. Идея принадлежит знаменитой российской спортсменке, фигуристке Ирине Слуцкой, которая возглавляет Добровольный физкультурный союз, выступающий организатором акции. Цель проекта — через занятия северной ходьбой приобщить работающих людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, к здоровому и активному образу жизни.

В прошлом году в аналогичном проекте приняли участие более двух тысяч сотрудников из ста восьмидесяти предприятий и организаций страны. В этом году число желающих принять участие увеличилось до десяти тысяч человек. География команд охватывает практически всю Россию — от Мурманска до Владивостока.

Проект реализуется при грантовой поддержке Минспорта России в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Участники проекта — работники крупных, средних, мелких предприятий и государственных учреждений; те, кому знакома северная (скандинавская) ходьба и те, кто хочет овладеть этой спортивной дисциплиной.