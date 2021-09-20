Российский игрок московского «Динамо» вошел в топ-20 самых дорогих футболистов не старше 18 лет

Первое место в списке занял один из главных претендентов на приз лучшему молодому игроку года Golden Boy испанский полузащитник Педри. Игорок «Барселоны» в прошедшем сезоне стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей, проведя 73 игры за клуб и национальную сборную. Transfermarkt оценил стоимость влсемнадцатилетнего футболиста в €80 млн — на €10 млн больше, чем в мае 2021-го. В нынешнем сезоне Педри провел за «Барселону» три матча, в которых не отметился результативными действиями.

На втором месте обновленного рейтинга расположился еще один игрок «Барселоны» Ансу Фати. Он очень ярко провел начало прошлого сезона, однако затем получил повреждение мениска и пропустил порядка десяти месяцев. Поэтому по сравнению с январем 2021 года трансферная стоимость Фати упала на €20 млн. Впрочем, даже после этого Transfermarkt оценивает его стоимость в €60 млн.

Тройку самых дорогих игроков младше девятнадцати лет замкнул француз Эдуарду Камавинга, который летом перешел из «Ренна» в мадридский «Реал» за €31 млн — почти в два раза меньше его рыночной стоимости. Transfermarkt оценивает французского полузащитника €55 млн.

Пятерку самых ценных молодых игроков замыкают полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем с оценкой в €55 млн, и атакующий полузащитник «Байера» Флориан Виртц, стоимость которого, по мнению Transfermarkt, составляет €45 млн.

В десятку рейтинга также вошли Джамал Мусиала из «Баварии» (€38 млн), Джованни Рейна (€38 млн) и Юссуфа Мукоко (€18 млн) из дортмундской «Боруссии, Райан Шекри из «Лиона» (€27 млн) и Илайш Мориба из «Лейпцига» (€25 млн).

Места с 11-го по 20-е заняли Ереми Пино из «Вильярреала» (€15 млн), Харви Эллиот из «Ливерпуля» (€15 млн), Юнус Муса из «Валенсии» (€15 млн), Кайки из «Флуминенсе» (€14 млн), Люка Гурна-Дуат из «Сент-Этьена» (€12 млн), Арсен Захарян из «Динамо» (€9 млн), Беньямин Шешко из «Ред Булл Зальцбург» (€8 млн), Девайн Ренч из «Аякса» (€8 млн), Юсуф Демир из «Барселоны» (€8 млн) и Франшиску Консейсан из «Порту» (€8 млн).