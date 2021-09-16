30 сентября в Новосибирске стартует набор волонтеров на Молодежный чемпионат Мира по хоккею 2023

Всего в мероприятии планируется задействовать шестьсот добровольцев.
На заседании оперативного штаба по подготовке МЧМ-2023 подтвердили, что 30 сентября будет дан официальный старт набору волонтеров. В рамках этого мероприятия состоится открытие нового городского арт-объекта, символизирующего старт заявочной кампании волонтеров МЧМ-2023.
Как отметил генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023» Владимир Тукмачев, уже сейчас в дирекцию поступает большое количество обращений с вопросами о том, когда и как можно подать заявку.
«Волонтер – это не только лицо, но и настроение мероприятия, которое передается участникам и всему событию в целом. Огромный интерес жителей Новосибирской области к волонтерской программе первенства мира можно наблюдать уже сейчас».
Всего планируется задействовать шестьсот добровольцев, а волонтерская программа предусматривает двадцать одно функциональное направление работы.
Заполнить анкету на участие можно на официальном сайте волонтерского корпуса Новосибирской области. Этап приема заявок продлится до июля 2022 года.
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