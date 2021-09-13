Полумарафон Раевича выиграла новосибирская спортсменка Анна Викулова

Анна Викулова, мастер спорта России стала абсолютным победителем Сибирского фестиваля бега – XXIV Новосибирского полумарафона Александра Раевича, прошедшего 11 сентября. Она пробежала дистанцию 21,1 километра за 1 час 11 минут 23 секунды.

Победу в мужском забеге одержал Анатолий Рыбаков, показавший результат 01:03:45. Его брат Евгений Рыбаков стал вторым со временм 01:05:32.

Всего, по данным дирекции Сибирского фестиваля бега, в полумарафоне памяти Александра Раевича приняли участие 264 женщины и 483 мужчины. При этом около 450 человек одолели массовую фестивальную дистанцию – 3 км.

Анна Викулова Мастер спорта России, победитель XXIV Новосибирского полумарафона Александра Раевича «После ярославского полумарафона прошло шесть дней, и я не знала, как сегодня организм себя поведет. Сначала было тяжело, но дома, как говорится, и стены помогают. А когда на последнем круге мой тренер, Николай Халухаев, дал мне понять, что можно выиграть в абсолюте, я еще сильнее собралась. Хотя очень трудно бежать одной, практически без соперниц, и видеть перед собой только табло на машине сопровождения… Тем не менее все было круто! Большое спасибо организаторам за то, что они провели этот забег!»

В забеге на 3 километра лучшим из мужчин стал новосибирец Артём Король. Лидером женского забега в том же виде программы стала Мария Резниченко.