Российский теннисист Даниил Медведев выиграл US Open

Титул стал первым за шестнадцать лет для российских теннисистов в турнирах «Большого шлема». Последним победителем был Марат Сафин, который в 2005 году выиграл Australian Open.

Для Даниила Медведева это первая победа на турнирах «Большого шлема». Он доходил до финала Australian Open в прошлом году, но проиграл решающий матч.

До Медведева подобное достижение в мужском теннисе покорялось всего двум российским игрокам — Евгению Кафельникову в 1996 и 1999 годах («Ролан Гаррос» и Australian Open соответственно) и Марату Сафину в 2000 и 2005 годах (US Open и Australian Open).

Фото: Rob Keating from Canberra, Australia, Australia - Australian Open 2020, CC BY 2.0