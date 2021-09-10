Минифутбольный сезон в Новосибирске начинается сегодня

Откроется домашний сезон 10-го сентября в 19.00 матчем первого этапа СпортмастерPRO-Кубка России. Следующая игра состоится уже 12 сентября в 14:00 — «Сибиряк» сыграет против «Факела» из Сургута в рамках первого этапа СпортмастерPRO-Кубка России.

Купить билеты на игру можно будет в день матча в касск СК НГАСУ (ул. Ленинградская, 115).

Касса открывается за час до игры.

Фото: Александр Лукин, ПМФК «Сибиряк»