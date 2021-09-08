Стартовало возведение второго в Новосибирске бассейна с 50-метровыми дорожками

Площадь нового корпуса переменной этажности (3-4 этажа) составит более пяти тысяч квадратных метров. Сдать его в эксплуатацию планируется уже в следующем 2022 году. До завершения текущего года стоит задача достигнуть 50% технической готовности здания бассейна.

После завершения строительных работ бассейн «Спортивный клуб армии» на Воинской улице смогут посещать 96 человек в час, почти 900 спортсменов в сутки.

Содержаться бассейн будет на балансе ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта». Здесь планируется создать необходимые условия для подготовки спортсменов высокого класса, при этом тренироваться в нем также смогут и другие жители региона.

Напомним, в Новосибирской области всего два бассейна с чашей длиной пятьдесят метров, и только один из них «Нептун» – функционирующий. Второй – бассейн «Спортивный клуб армии» на ул. Воинской, 1 исчерпал свой эксплуатационный ресурс.

В новом спорткомплексе по проекту будут оборудована чаша бассейна на восемь плавательных дорожек по пятьдесят метров или шестнадцать дорожек по двадцать пять метров, а также тренерские, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивный залы, зал для занятий фитнесом. Кроме того, в помещении бассейна запроектирована антресоль с трибунами для посетителей на 250 мест, а также помещение для радиоузла и киноаппаратной. В спорткомплексе будут созданы условия для занятий спортом маломобильных людей – для этого проектом предусмотрены лифты и специальные подъемные механизмы у ванны бассейна.