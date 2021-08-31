Сибирский фестиваль бега состоится: без зрителей и с обязательными ПЦР-тестами для иногородних

Оргкомитет Сибирского фестиваля бега и полумарафона имени Александра Раевича озвучили, кого допустят до участия в забегах по центру Новосибирска 11 сентября и как они будут организованы.
Сибирский фестиваль бега – XXIV Новосибирский полумарафон имени Александра Раевича пройдет по традиции в центре Новосибирска 11 сентября. Любители бега смогут показать себя на двух дистанциях – 21,1 и 3 километра.
Участие в забегах в 2021 году смогут принять только взрослые.
Запланировано два времени для начала забегов:
- В 10.00 с разницей в десять минут стартует мужской и женский забег на полумарафонскую дистанцию.
- В 13.00 с разделением на кластеры, численностью не более ста человек, стартует забег на три тысячи метров.
Организаторы ожидают, что в Сибирском фестивале бега примут участие около шестисот человек, а на полумарафонскую дистанцию выйдут около тысячи бегунов.
Регистрация участников будет проходить 9 и 10 сентября в Театральном сквере перед Новосибирским театром оперы и балета. Также будет открыта экспресс-регистрация перед стартом первого забега.
Ограничения
- Все участники должны иметь при себе медицинскую справку.
- Иногородние участники будут допущены в забег только при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до старта.
- Мэрия Новосибирска разработала схему перекрытия дорог и движения транспорта на период проведения забегов, которую обнародует позже.
- Мероприятие будет проходить без зрителей.
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