Сибирский фестиваль бега состоится: без зрителей и с обязательными ПЦР-тестами для иногородних

Сибирский фестиваль бега – XXIV Новосибирский полумарафон имени Александра Раевича пройдет по традиции в центре Новосибирска 11 сентября. Любители бега смогут показать себя на двух дистанциях – 21,1 и 3 километра.

Участие в забегах в 2021 году смогут принять только взрослые.

Запланировано два времени для начала забегов:

В 10.00 с разницей в десять минут стартует мужской и женский забег на полумарафонскую дистанцию.

В 13.00 с разделением на кластеры, численностью не более ста человек, стартует забег на три тысячи метров.

Организаторы ожидают, что в Сибирском фестивале бега примут участие около шестисот человек, а на полумарафонскую дистанцию выйдут около тысячи бегунов.

Регистрация участников будет проходить 9 и 10 сентября в Театральном сквере перед Новосибирским театром оперы и балета. Также будет открыта экспресс-регистрация перед стартом первого забега.

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