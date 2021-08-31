У новосибирских паралимпийцев третья медаль игр в Токио

Эту победу можно считать своеобразным подарком, который сегодняшний именинник сделал своей стране, области и своему тренеру Николаю Халухаеву — победителю исполнилось ровно тридцать лет.

Две предыдущие медали нынешних Игр ранее принес в арсенал Новосибирской области фехтовальщик с поражением опорно-двигательного аппарата Максим Шабуров. Он завоевал личное серебро в шпаге, затем, вместе с товарищами по сборной Александром Кузюковым и Артуром Юсуповым, одержал победу в командном паралимпийском турнире.

Антон Кулятин – мастер спорта России международного класса по спорту слепых в дисциплине «легкая атлетика». Его коронная беговая дистанция – 1500 метров. Именно в этом виде программы Антон стал серебряным призером чемпионата мира, чемпионом и рекордсменом Европы, а также победителем международных соревнований во Франции и Тунисе. В арсенале сибиряка есть еще бронза европейского чемпионата – на дистанции 400 метров. Однако именно благодаря своим успехам на дистанции полторы тысячи метров наш атлет получил право участвовать в Паралимпиаде. Антон выступал в паралимпийском классе Т12 спорта слепых (в данной категории зрение человека классифицируется как очень слабое).

Фото: СШОР «Фламинго» по легкой атлетике