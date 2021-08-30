ФК «Новосибирск» одержал первую домашнюю победу в сезоне

Футбольный клуб «Новосибирск», выступающий в этом сезоне в Олимп-первенстве России по футболу среди команд клубов II дивизиона ФНЛ, добился первой домашней победы в сезоне 2021-2022 годов. Со счетом 2-0 был побежден клуб «Лада» из Тольятти.

До этого два домашних выступления сезона закончились для новосибирцев поражениями от екатеринбургского «Урал-2» и ФК «Челябинск».

Вчерашняя победа стала третьей в сезоне для футбольного клуба из Новосибирска. Ранее в гостях были побеждены «Тюмень» и «Спартак» (Туймазы).

Всего ФК «Новосибирск» набрал в этом сезоне 11 очков в семи матчах и занимает на данный момент шестое место в турнирной таблице.

Напомним, что право на повышение в классе получает только команда, занявшее первое место в своей группе. За победу команде начисляется три очка, ничья приносит каждой из команд по одному очку.