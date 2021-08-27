Раскрывать туристический потенциал Новосибирской области для болельщиков МЧМ-2023 будут профессионалы

Целью этого сотрудничества является создание условий для развития туризма в регионе. Совместная работа будет направлена на привлечение болельщиков, прибывших в регион во время проведения чемпионата, к посещению туристических мест и объектов культурного наследия Новосибирской области.

Владимир Тукмачев, глава АНО «Исполнительная дирекция молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске», отметил: «Стороны приложат все усилия, чтобы туристы, посетившие чемпионат, захотели приехать в Новосибирскую область снова и открыли ее как инновационный и развитый регион. Это и есть долгосрочная цель нашего сотрудничества».

Напомним, чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2023 года – 47-й турнир молодёжного чемпионата мира под эгидой ИИХФ, который будет проходить в Новосибирске и Омске в период с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Этот турнир станет первым в истории Новосибирска и Омска и третьим в истории России.