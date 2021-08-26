Первую для Новосибирской области медаль на Паралимпийских летних играх завоевал шпажист Максим Шабуров

Заслуженный мастер спорта России Максим Шабуров представляет спорт лиц с ПОДА, выступает в группе дисциплин «фехтование». Он владеет всеми тремя видами оружия – саблей, шпагой и рапирой. Является четырехкратным чемпионом мира, многократным победителем и призером Кубка мира и четырехкратным чемпионом Европы. Занимается у заслуженного тренера России Мурата Конурбаева. На XVI Паралимпийских играх максим выступил в двух индивидуальных дисциплинах (сабля, шпага), впереди его ждет выступление в командном турнире шпажистов.

«Это первая для нашей Новосибирской области за историю Паралимпийских игр медаль. То внимание, которое область уделяет развитию адаптивных дисциплин, адаптивных видов спорта, дает свои результаты. Более того, мы будем надеяться, что Максим Шабуров в команде, которая на сегодняшний день считается сильнейшей, также успешно выступит. Будем ждать выступления и нашего легкоатлета Антона Кулятина. Он является лидером в своей дисциплине, поэтому у нас есть все шансы полагать, что он поднимется на пьедестал. Пожелаем удачи нашим спортсменам!» – прокомментировал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.