Часы на Михайловской набережной отсчитают ровно год до начала Чемпионата мира по волейболу 2022 года

В торжественном запуске часов приняли участие первый заместитель председателя Госдумы, почетный президент олимпийского комитета России Александр Жуков и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Аналогичные события произошли сегодня и в других городах, которые примут мировые соревнования по волейболу. Всего с 26 августа по 11 сентября 2022 года игры пройдут в десяти российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерово и Красноярске. Участниками чемпионата станут двадцать четыре национальные сборные.

В Новосибирске памятные часы обратного отсчета установлены неподалеку от центрального спуска на Михайловскую набережную. Здесь же запланировано проведение матча мужских любительских команд, который должен стать самым длинным волейбольным матчем. В рамках церемонии запуска часов обратного отсчета прошел турнир среди любительских команд Новосибирска и Бердска по волейболу, а также площадки с активностями на выполнение волейбольных упражнений.

Откроет чемпионат мира матч в Санкт-Петербурге 26 августа, где сборная России встретится с соперником по группе. Петербургский матч даст старт первому этапу в шести городах: Москве, Красноярске, Новосибирске, Кемерове, Уфе и Екатеринбурге. В каждом городе будет играть по четыре команды в течение трех дней.